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Bakan Şimşek'ten hakkında çıkan haberlere sert tepki: Akıl dışı açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, tanımadığı kişilerin geçmişine ilişkin ortaya atılan iddiaların akıl dışı olduğunu ifade etti. Ekonomi programlarının ise kararlılıkla ve başarıyla sürdüğünü vurguladı.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten hakkında çıkan haberlere sert tepki: Akıl dışı açıklamalar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gazetede hakkında çıkan habere ilişkin açıklama yaparak, “Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkânsızdır. Masamıza oturan ya da fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle bağlantılı olduğumuz iddiası ise tamamen akıl dışıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir gazete Bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşerimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

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