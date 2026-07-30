Bakan Şimşek'ten istihdam mesajı: İşsizlik veri serisinin en düşük düzeyine geriledi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini değerlendirerek, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6'ya gerilediğini bildirdi. Şimşek, bu oranın mevcut veri serisinde kaydedilen en düşük işsizlik seviyesi olduğunu ifade etti.

"İş gücü piyasasında iyileşme sürüyor"

Yılın ilk altı ayına ilişkin ortalama işsizlik oranının ise yıllık bazda 0,3 puan gerileyerek yüzde 8,1 seviyesine indiğini ifade eden Şimşek, iş gücü piyasasında iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Mehmet Şimşek, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 7,6 ile veri serisinin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

"Kalkınmanın anahtarı verimlilik artışı"

Bakan Şimşek, Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için verimlilik artışının temel öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bu kapsamda iş gücü piyasasının daha etkin işlemesini sağlayacak, beşeri sermayenin niteliğini artıracak ve yüksek katma değerli üretimi destekleyecek politikaların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.