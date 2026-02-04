Bakan Şimşek'ten Justin Bieber’'lı saç ekimi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, havayolu şirketi Ryanair’in, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın saç yapısını eleştiren bir gönderisini yeniden paylaştı. Söz konusu görselde, Bieber’ın saç çizgisine dair eleştirilere karşılık havayolu şirketinin "Türkiye’ye gitmeliydi" (should've gone to Turkey) ifadesini kullanması dikkat çekti.

Şimşek geçtiğimiz günlerde de mizahi içerikleriyle bilinen No Context Brits adlı hesabın “Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare (1610)” notuyla yayınladığı görseli yeniden paylaşmıştı.

Paylaşımda, ünlü İngiliz yazar William Shakespeare’in klasik portresinin dijital olarak oynanarak saç ekimi uygulanmış hali yer almıştı. Görsel, kısa sürede yüz milyonlarca görüntülenmeye ulaşarak sosyal medyada viral olmuştu.

Rynair daha önce de yaptığı başka bir paylaşımda başına saç ekimi yapılmış bir aslan fotoğraf paylaşıp ve "Bu kim?" diye sormuştu. Paylaşım üstünde ise"Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer almıştı.