Bakan Şimşek'ten 'kayıt dışılıkla mücadele' mesajı
Bakan Şimşek, "Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle kayıt dışılıkla yoğun mücadeleye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye'nin kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza uygulandığı haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Şimşek'in paylaştığı detaylar şöyle:
"Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ediyoruz!
Büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle hammaddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ediyoruz.
Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle kayıt dışılıkla yoğun mücadeleye devam edeceğiz."
Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ediyoruz!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 4, 2024
Büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle hammaddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ediyoruz.
Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle… https://t.co/3YVSp9NzWL