Bakan Şimşek'ten Moody’s değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'in yayımladığı Türkiye raporuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız" mesajını verdi.

Moody’s, Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan yeni ekonomi politikalarının kredi görünümü için pozitif olduğunu belirtmişti.

Bakan Şimşek'in değerlendirmesinin detayları şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.

Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.