Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Akit TV yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

- Milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ederim. Savaşın bölge ülkelerin ekonomisine etkisi ciddi boyutlarda. Ancak bunun ne kadar süreceği önemli. 'Küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?' diye sorarsanız. Enerji ve emtia fiyatlarını ciddi olarak olarak etkiliyor. Küresel büyümeyi ve küresel ekonomiyi ciddi oranda etkiliyor. Hürmüz Boğazı, küresel ticarette önemli bir yere sahip. Hem Kızıldeniz hem Hürmüz'de ciddi sıkıntı var. Bu Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu.

- Savaştan hemen sonra Finansal Ekonomi Kurulu'nu topladık. Gerekli tedbirleri aldık. Borsa'mız oldukça dirençli çıktı. Tedbir aldık, o anlamda bir direnç söz konusu. Risk primimiz yükseldi. Çünkü bölgedeyiz. Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesinin enflasyonu etkileyebilir. Biz bunlara karşı eşel mobil sistemini devreye aldık. İran dahil bölgeye ihracımız 30 milyar dolar. İran dahil bölgeden gelen turist sayısı 10 milyon.

"Savaş 1-2 ay sürerse etkileri kontrol edilebilir"

- Türkiye ekonomisi geçen sene güçlü olduğunu dirençli olduğunu gösterdi. Hürmüz Körfezi'nin şu anda kapalı olması ve dünyada emtia fiyatlarının yükselmedi Türkiye'yi de etkiler. Ama tedbirlerimizi aldık ve şu ana kadar başarılı olduk. Panik yapıp döviz talebine girmenize gerek yok. Sermayeye Piyasası Kurulu, Borsa'da spekülasyonları önlüyor. Biz Bakanlık olarak Eşel Mobil Sistemi'ne geçtik. Örnek verecek olursak Eşel Mobil Sistemi'ne geçmeseydik, Ankara'da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Eşel Mobil Sistemi ile şuan bu fiyat 67 lira. Devlet olarak en önemli gelir kaleminden feragat ettik.

- 1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz

"En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele"

- En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele... Bizim hedefimizi enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmek. Cumhurbaşkanımızın liderliği burada çok önemli. Son 20 25 yılda biz bu çatışmaların içerisinde yer almadık. Burası çok önemli. Türkiye şuanda sanayiinin ve hizmet sektörünün kusursuz işlediği bir ülke. İstanbul Havalimanı ve Anadolu'da havalimanları çalışmaya devam ediyor. Türkiye istikrarıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin Savunma Sanayii çok güçlü. Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde güçlü olması caydırıcılığı öne çıkarıyor. O zaman siz katma değeri yüksek sanayi ürünlerinde de öne çıkıyorsunuz. Türkiye'nin transit ticaretin merkezi olması için çalışıyoruz. Türkiye'nin doğrudan yatırım çekme potansiyeli büyük.

- Terörsüz Türkiye projesi çok önemli. Bölgemizin tamamında barış, istikrar ve refah amaçlıyoruz. Yaklaşık yarım asırdır Türkiye, terörden çok çekti. Terörün maliyeti 2 trilyon dolar. Türkiye'yi aşağı çeken faktörlerin başında terör geliyor. Terörsüz Türkiye ile birlikte bu bölgeler Türkiye'nin kalkınma motorları haline geldi. 2 trilyon dolarlık maliyeti Türkiye'nin kalkınması için harcasaydık düşünün neler olurdu.

"Kamudaki taşıt sayısında yüzde 21 azaltmaya gittik"

- Biz milletimizden fedakarlık istedik. Milletimizde bizden tasarruf etmemizi istedi. Burada bir başarı var mı? Şunu söyleyeyim biz bu tasarruf planını 2024 yılında devreye aldık. Kamudaki taşıt sayısında yüzde 21 azaltmaya gittik. Bütçe disiplini sürdürmek istiyoruz. Vergideki adaleti sağlamaya yönelik ciddi adımlar attık. Gelir dağlımında iyileşme sağlandı. Deprem yaralarını sarmak için 90 milyar dolar harcadık.