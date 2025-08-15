Bakan Şimşek'ten piyasanın enflasyon ve dolar tahminine yorum: Enflasyon beklentileri geriliyor

Şimşek, sosyal medyadan Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret eden Bakan Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.