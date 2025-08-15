Bakan Şimşek'ten piyasanın enflasyon ve dolar tahminine yorum: Enflasyon beklentileri geriliyor

  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkati çekerek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, sosyal medyadan Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret eden Bakan Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini yükseldiMerkez Bankası açıkladı: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini yükseldiEkonomi

 

