Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Hızlı artış cesaret verici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının rezervleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, önemli hedeflerinden birinin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğunun altını çizerken; “26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek aynı zamanda, rezerv artışına katkı sağlayacak dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaların da hızla devam ettiğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek’in paylaşımının detayları şöyle:

Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.

26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.

İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.