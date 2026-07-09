Bakan Şimşek'ten yatırımcı güveni ve TL mevduat mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveniyle ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettiklerini belirterek, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik.

Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."