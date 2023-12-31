Bakan Şimşek'ten yeni yıl mesajı: Olumlu sonuçları almaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024 yılı yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek X hesabından 2024 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Şimşek uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerini belirterek şu mesajı yayınladı:

* 2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.