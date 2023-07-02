Bakan Uraloğlu: 2575 kırsal yerleşim yerine 4,5G hizmeti sağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Evrensel Hizmet Kanunu" kapsamında yatırımlarla kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu konudaki projelere ilişkin bilgi verdi.

Mobil haberleşme hizmetleriyle ilgili kırsal bölgelerde yer alan 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmetinin götürüldüğünü aktaran Uraloğlu, bu yerlerde yüzde 40 yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın kullanıldığını ifade etti.

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmetinin sunulduğunu vurgulayarak, kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapının kurulduğunu kaydetti.

Evrensel hizmet çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türksat ile başlattıkları projeyle kırsal bölgelerde yer alan binin üzerinde yerleşim yerine mobil ses ve genişbant internet götürüleceğini belirten Uraloğlu, "Halihazırda bu yerleşim yerlerinin yüzde 35'inden fazlasında 2G + 4,5G kurulumu tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinin tamamında özellikle yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK kullanılacak. Proje tamamlandığında önceki projelerimizle birlikte 700 binin üzerinde vatandaşımıza mobil haberleşme hizmeti ulaştırılacak." değerlendirmelerinde bulundu.