Bakan Uraloğlu, 5G ihalesini değerlendirdi: Hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5G ihalesini değerlendirdi.

Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalesinin bugün gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon dolar hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum."