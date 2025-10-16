Bakan Uraloğlu, 5G ihalesini değerlendirdi: Hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı

  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlenen 2 milyar 125 milyon dolar hedefinin, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştığını bildirerek, "Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5G ihalesini değerlendirdi.

Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalesinin bugün gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
"5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon dolar hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum."

