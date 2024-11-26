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Bakan Uraloğlu açıkladı: 624 koda sahip hiçbir ürüne izin vermeyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu açıkladı: 624 koda sahip hiçbir ürüne izin vermeyeceğiz
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Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

"624 kodlu hiçbir ürüne izin vermiyoruz"

Uraloğlu, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialarına ilişkin, "Filistin Ekonomi Bakanının özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin’e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim" dedi.

Uraloğlu ayrıca söz konusu ticaret iddialarına ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da daha önce gerekli açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

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