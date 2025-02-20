Bakan Uraloğlu açıkladı: İzmir Limanı'nın BAE'ye satışı görüşmeleri olumsuz sonuçlandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ile İzmir Limanı’nın satışıyla ilgili yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Bloomberg’e konuşan Uraloğlu, "Hedefimiz, İzmir Alsancak Limanı’na bir ortak alarak sermaye yatırımıyla geliştirmekti. Bu doğrultuda Körfez ülkelerinden bir yatırımcıyla uzun süreli müzakereler yürütüldü. Ancak herhangi bir mutabakat veya anlaşma sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

"Mütabakat sağlanamadı"

Uraloğlu, müzakerelerin sonuçsuz kalmasının nedenine ilişkin detay vermezken, “Ülkemizin çıkarları, limanın geleceği ile ilgili beklentilerimiz, onların beklentileri ele alındı, bir mutabakat sağlanamadı ve görüşmeler sonlandırıldı. Şu an için yabancı bir yatırımcıyla Körfez ülkesi dahil herhangi bir görüşme söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılındaki Körfez ülkeleri turu sonrası Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında 50,7 milyar dolarlık Türkiye’ye yatırım anlaşması imzalanmıştı. İzmir Limanı ile ilgili süreç de bu ziyaretin ardından başlamıştı.

Özelleştirme çalışmalarından sonuç çıkmamıştı

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen limanı halen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işletiyor. TCDD’nin verilerine göre, 1959 yılında hizmete giren, 3 bin 650 metre rıhtım uzunluğu ve yıllık 3 bin 667 gemi kabul kapasitesi olan İzmir Limanı’nın konteyner elleçleme kapasitesi yılda 1 milyon 165 bin TEU seviyesinde.

2004 yılında özelleştirme programına alınarak 2007 yılındaki ihaleye çıkarılan İzmir Limanı’na en yüksek teklifi 1 milyar 275 milyon dolarla Global-Hutchison-EİB ortak girişim grubu vermişti. Ancak sonrasında açılan davalar ve yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle grup ihaleden vazgeçmişti. O tarihten bu yana limanın özelleştirme çalışmalarından sonuç alınamadı.