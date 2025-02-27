Bakan Uraloğlu açıkladı: Sivil havacılığı geleceğe taşıyacak 16 stratejik proje belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk Ulusal Havacılık Şûrası’nın sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Şûra kapsamında 16 ana stratejik başlık altında 65 kısa, orta ve uzun vadeli proje belirlediklerini ifade eden Uraloğlu, havacılık ekosisteminde küresel ölçekte lider olma hedeflerine yönelik kapsamlı adımlar atıldığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, sektörün geleceğini şekillendirecek bu kararların altyapı, teknoloji, güvenlik, çevre, eğitim ve istihdam gibi birçok alanda atılım yapmayı amaçladığını belirtti. Şûra sürecinde kamu ve özel sektör yöneticilerinin bir araya gelerek yol haritasını netleştirdiğini söyleyen Uraloğlu, havayolu ulaşımına olan talebin her geçen gün arttığını ve Türkiye’nin bu talebe yanıt verecek yatırımları hızla sürdürdüğünü ifade etti.

Yolcu sayısı 230 milyonu aştı

Türkiye’nin havacılıkta küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Uraloğlu, 2024 yılında iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısının 230 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. 2002’de yalnızca 34 milyon olan yolcu sayısının, Türkiye’nin geliştirdiği politikalarla yedi kat artış gösterdiğini söyledi.

Havalimanı yatırımlarıyla da dikkat çeken Türkiye, aktif havalimanı sayısını 26’dan 58’e çıkarırken, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayının 60’a ulaşacağını duyurdu. Ayrıca, Türkiye’nin Hava Ulaştırma Anlaşması imzaladığı ülke sayısı 175’e yükseldi ve dış hat uçuş noktası 350’nin üzerine çıktı.

Uraloğlu, “Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabiliyor. Ancak sınırlarımız Güney Amerika ve Avustralya’ya kadar uzanıyor” diyerek Türkiye’nin havacılık alanındaki küresel etkinliğini vurguladı.

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın Zirvesinde

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki en büyük havalimanları arasında zirveye yükseldiğini belirterek, 2024 yılında 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa’da 2., dünya genelinde ise 7. sıraya yükseldiğini açıkladı. Aynı zamanda kargo taşımacılığında Frankfurt Havalimanı’nı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı olduğunu duyurdu.

17 Nisan 2024 itibarıyla İstanbul Havalimanı’nda Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Pist Operasyonları sisteminin devreye alınacağını söyleyen Uraloğlu, bu sistemin aynı anda üç pistte iniş ve kalkış yapılmasına imkân tanıyarak operasyon kapasitesini artıracağını ifade etti.

Antalya ve Esenboğa Havalimanları

Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin 35 milyondan 82 milyon yolcuya çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, Esenboğa Havalimanı’nda üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesi yatırımlarıyla kapasitenin 30 milyona yükseltileceğini duyurdu.

2,5 milyon Euro tasarruf

Bakan Uraloğlu, havacılık sektöründeki teknolojik bağımsızlığı güçlendirmek adına yerli ve milli yazılım ve cihazların kullanımına öncelik verildiğini belirtti.

Havacılık alanındaki yerli yazılımlar sayesinde 2,5 milyon Euro tasarruf sağlandığını belirten Uraloğlu, Türkiye’nin bu teknolojileri yurt dışına ihraç ederek ekonomik kazanç elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

10 yılda 193 ülkeyle uçuş anlaşması

Türkiye’nin mevcut 175 Hava Ulaştırma Anlaşması sayısını 193 ICAO üyesine tamamlamayı hedeflediğini belirten Uraloğlu, 10 yıl içinde havayolu işletmelerindeki uçak sayısını 729’dan 1.458’e, pilot sayısını 12.313’ten 24.626’ya, hava trafik kontrolörleri sayısını 2.100’den 4.174’e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.