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Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifinin ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini belirterek, "E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

Teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu,"Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk ticari seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı." değerlendirmelerinde bulundu.

"Yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor"

Uraloğlu, E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığına işaret ederek, 2002'den bu yana yerli demir yolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

Söz konusu lokomotiflerin yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, "Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

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