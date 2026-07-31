Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası seyahatte 30 dakikalık tasarruf sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birtakım ziyaret ve açılışlar için Sakarya’ya geldi.

Pamukova ilçesinde yüksek hızlı tren istasyonu açılışını yapan Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde de Sakarya, ağır sanayimizin yükselen yıldızlarından biri haline geldi. Yerli ve milli elektrikli tren setlerimiz ile milli banliyö tren setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demir yolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya’da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldık. Demir yolu yolcu taşımacılığı, özellikle yüksek hızlı trenlerle birlikte ülkemizde adeta yeni bir döneme girdi. Yüksek hızlı trenler yalnızca şehirleri birbirine bağlamakla kalmadı; aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdi. Sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldi. Ekonomimizin ve şehirlerimizin ritmini artırdı” diye konuştu.

"Hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 27’ye yükselteceğiz"

2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı treniyle bugüne kadar 114 milyon vatandaşın yolculuk ettiğini söyleyen Uraloğlu, “Şu anda Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11’den 27’ye yükselteceğiz. 90’lı yıllarda ‘Acaba ertesi gün maaşımız hesabımıza yattı mı’ diye düşünen bir Türkiye’den 2053’ü, 2071’i planlayan bir Türkiye’ye geldik; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik bir demir yolu ağıyla Türkiye’yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız. Bu vizyonumuz kapsamında 11 Ağustos 2025’te işletmeye aldığımız Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu da yüksek hızlı tren ailemizin en yeni ve önemli bir üyesi oldu” ifadelerini kullandı.

"Günlük ortalama 900 tır bu kavşağı kullanacak"

Bakan Uraloğlu, açılışını yaptıkları Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ile ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

“Alifuatpaşa’nın çevresinde faaliyet gösteren fabrikaların yük taşıyan TIR’ları, uzun yıllar boyunca devlet yoluna bağlantı sağlamak için şehir içinden geçen ve geometrik standartlara uygun olmayan bir üst geçidi kullanmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem can ve mal güvenliğini tehdit ediyor hem de TIR’ların manevra zorluğu nedeniyle kazalara yol açıyordu. İşte bu ihtiyacı karşılamak üzere Doğançay-Alifuatpaşa arasında, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları projesini hayata geçirerek çalışmalarımızı Kasım 2025’te tamamladık. Böylece TIR’lar ve kamyonlar artık Alifuatpaşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya-Eskişehir yoluna çıkarak, lojistik akış daha düzenli hale gelecek. Bölgedeki fabrikalara geliş-gidiş yapan günlük ortalama 900 TIR bu kavşağı kullanacak ve Bağlarbaşı Kavşağını kullanmadıkları için şehir trafiği rahatlayacak, güzergahları 8 kilometre kısalacak. Bu sayede yıllık 103,6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yaptığımız yaya merdivenleriyle vatandaşlarımızın hem kara yoluna hem de fabrikalar bölgesine hızlı ve güvenli ulaşımını da temin ettik.”

İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Eskişehir- İstanbul kesiminde işletmeyi olumsuz etkileyen 3 darboğazı dile getiren Uraloğlu, “Bunlardan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimini 2022 yılında hizmete almıştık. Şimdi sıra, aynı hattın en kritik noktaları olan T26 Tüneli ile Doğançay Ripajı-2 projelerinde. 5 bin 587 metrelik T26 Tünelimiz, Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde yüksek hızlı tren hattının tamamında 250 kilometre hız standardını sağlayacak en önemli yatırımlarımızdan biridir. Mevcut durumda yüksek hızlı trenlerimiz yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kalıyordu. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 8 kilometrelik yeni hatla bu kesimi baypas ediyoruz. Şu anda tünelimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Planımıza göre; elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatlarını 2027 yılı 2’nci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu tünel tamamlandığında Bozüyük-Bilecik arasındaki seyahat süresi 20 dakikadan 9 dakikaya inecek; yani 11 dakikalık değerli bir zaman tasarrufu elde edeceğiz. Doğançay-2 de yine Ankara-İstanbul YHT hattının en kritik kesimlerinden biri. Proje tamamlandığında bu kesimdeki seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek; yani 19 dakikalık bir kazanım daha sağlayacağız. 2028 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasını öngördüğümüz bu büyük projede, Sakarya’mızın sınırları içinden geçen stratejik yatırımlardan biri olacak. T26 Tüneli ve Doğançay-2 projelerinin birlikte tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren seyahat süresinde toplam 30 dakikalık bir zaman tasarrufu elde edeceğiz” dedi.

Kalkınma Yolu için 14 Ekim’de ihale başlayacak

Irak ile imzalanan Kalkınma Yolu mutabakatı ile Basra’dan Avrupa’ya uzanan uluslararası ulaşım koridoru için kritik bir adım attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu yolun Türkiye ayağındaki en önemli halkalarından biri olacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesinin ihalesini de 14 Ekim’de gerçekleştireceğiz. Bu iki önemli adım, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışını hızlandıracak ve ülkemizi orta koridorun merkezine yerleştirecektir. Sakarya’mız da bu güzergahın adeta Anadolu’ya giriş ve çıkış kapısı olarak, demir yolu ve kara yolu altyapısıyla küresel lojistiğin doğal durak noktası haline gelecektir. Böylece Pamukova YHT istasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı gibi yatırımlarımız, yalnızca yerel değil, küresel bir değer zincirinin parçası haline gelecek; şehrimizi dünya ticaretinin nabzının attığı stratejik bir noktaya taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ‘Ulaşımda denge, kalkınmada ivme’ anlayışıyla her projeyi milletimizin günlük hayatını kolaylaştıracak, emniyeti yükseltecek ve ekonomik hareketliliği destekleyecek şekilde planlıyoruz” diye konuştu.