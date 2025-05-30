Bakan Uraloğlu: Çamlıca Kulesi'ni 4 yılda 2,3 milyon kişi ziyaret etti

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'nin, 4 yıldır İstanbul'un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini belirtti.

Çamlıca Kulesi'nin teknik özellikleri

Lale formunda inşa edilen Çamlıca Kulesi'nin, teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli bir yapı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, kulenin teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplam 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek noktasıdır. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya sağlam bir temel oluşturuyor. Toplamda 49 kattan oluşan kulede, seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları yer alıyor."

Çamlıca Kulesi'nde ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunduklarını belirten Uraloğlu, "İstanbul'u farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlerin ilk durağı seyir terasında, tarihi yarımadanın silueti, Boğaz'ın zarafeti ve doğal güzellikler, tek bir çerçevede birleşiyor. Seyyah360 ise ziyaretçileri interaktif bir görsel tura çıkarıyor, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin gözünden İstanbul'un kültürel mirasını ve simgelerini keşfetme fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, açıldığı günden bu yana 2,3 milyon ziyaretçi ağırlayan Çamlıca Kulesi'nin, 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve zengin içerikleriyle İstanbul'un yeni cazibe merkezi olduğuna dikkati çekti.

"100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayını aktif olarak yürütülmektedir"

Çamlıca Kulesi'nin yalnızca ziyaretçilere değil, yayıncılık sektörüne de hizmet verdiğine işaret eden Uraloğlu, "Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayını aktif olarak yürütülmektedir. Ayrıca GSM operatörleri, ortak kullanım telsiz sistemleri ve kamu kurumları dahil olmak üzere 25 teknik kiracıya da hizmet sağlıyor." bilgisini verdi.

Uraloğlu, DAB+ lansmanıyla, başlangıçta 11 olan yayıncı sayısının kısa sürede 15'e ulaştığını, DAB+ teknolojisinin, FM sistemlerine göre daha kararlı bir spektrum yapısı ve geniş kapsama alanı sunarak, özellikle savunma sanayisi ve pasif radar sistemlerine veri üretimi gibi alanlarda yeni fırsatlar yarattığını belirtti.

Kulenin, çoğu kişinin bilmediği çok önemli bir katkısı daha olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kaldırılan 33 antenin yaydığı elektromanyetik alan değerini Avrupa standardının bile üçte birine indirerek, bölge sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam sunduk. Çamlıca Kulesi sayesinde, bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerini, 39 volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği (AB) için kabul edilebilir eşik değer olan 6 volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek, 2,5 volt/metreye indirdik. Yani yaklaşık 15 kat iyileşme sağladık."