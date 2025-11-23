Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ. Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayımızı 11'den 27 ye çıkarıyoruz. Demiryolu ağımızın 7 bin 274 kilometresini elektrikli hale getirdik. 8 bin 46 kilometresini sinyalli sisteme dönüştürdük. 2028'de hedef demiryolu ağımızı 17 bin 287 kilometreye ulaştırmak" dedi.