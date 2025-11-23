  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ
Takip Et

Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ. Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayımızı 11'den 27 ye çıkarıyoruz. Demiryolu ağımızın 7 bin 274 kilometresini elektrikli hale getirdik. 8 bin 46 kilometresini sinyalli sisteme dönüştürdük. 2028'de hedef demiryolu ağımızı 17 bin 287 kilometreye ulaştırmak" dedi.Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ - Resim : 1

Ekonomi
Türk TIR'ları 14 yıl aradan sonra Kuveyt yolunda
Türk TIR'ları 14 yıl aradan sonra Kuveyt yolunda
Bakan Kacır: İlk yarıda 25,5 milyar liralık destekle bin 647 proje finanse edildi
Bakan Kacır: İlk yarıda 25,5 milyar liralık destekle bin 647 proje finanse edildi
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. çağrısına 1266 işletme başvurdu
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. çağrısına 1266 işletme başvurdu
Motorinde indirim beklentisi: Tarih belli oldu
Motorinde indirim beklentisi: Tarih belli oldu
Türk derisi ABD ve Avrupa’ya açılıyor
Türk derisi ABD ve Avrupa’ya açılıyor
ABD tarifeleri, sert İklim koşulları dünya et fiyatlarını uçurdu: Peki Türkiye'de durum ne?
ABD tarifeleri, sert İklim koşulları dünya et fiyatlarını uçurdu