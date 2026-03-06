Bakan Uraloğlu: Demiryolu ağımızı 2053'e kadar 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız

Uraloğlu, "Hedefimiz yalnızca hat uzunluğunu artırmak değil. Bu hatlarda kullanılan tüm araçları ve bileşenleri yerli ve milli imkanlarla üretip geliştirmek istiyoruz. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri ise yüz yılı aşan deneyimiyle ana ve kritik demiryolu bileşenlerini üreten, bölgemizin en büyük raylı sistem araç üreticisi olan TÜRASAŞ’tır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Mithat Paşa Tren İstasyonu’nda düzenlenen “Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Yol Testleri Başlangıç Töreni”ne katıldı. Törene bakanların yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, milletvekilleri ve TÜRASAŞ çalışanları da iştirak etti.

'Demiryolu ağımızı 2028’e kadar 17 bin 287 kilometreye yükseltmeyi planladık'

Türkiye’nin 225 kilometre hız kapasitesine sahip ilk milli elektrikli hızlı trenini raylara indirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu yatırımlarına ilişkin bilgiler verdi. Uraloğlu, “2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometrelik bir demiryolu ağı devraldık. Bunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometrelik ilave yaparak toplam uzunluğu 14 bin kilometreye çıkardık. Böylece Avrupa’da 6’ncı, dünyada ise 8’inci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna ulaştık” dedi.

Sadece yeni hatlar inşa etmekle kalmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, mevcut demiryolu ağının da baştan sona yenilendiğini ifade etti. Uraloğlu, “Devraldığımız 11 bin kilometrelik demiryolu ağını neredeyse tamamen modernize ettik. Sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu ise 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye çıkardık. Böylece hatlarımızın yüzde 61’ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirdik ve altyapımızı dünya standartlarında güvenli, hızlı ve konforlu bir sisteme dönüştürdük” diye konuştu.

Uraloğlu, İstanbul Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri ve Kırıkkale-Çorum hızlı tren hatları ile Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattı gibi önemli projelerin yapımının sürdüğünü belirtti. Demiryolu ağını 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılına kadar ise 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, amaçlarının yalnızca hat uzunluğunu artırmak olmadığını, bu hatlarda kullanılan tüm araç ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini de sağlamak olduğunu söyledi.

95 elektrikli milli demiryolu lokomotifimizi ailemize kazandırmış olacağız

TÜRASAŞ’ın 2025 yılında önemli üretim başarılarına imza attığını belirten Uraloğlu, kurumun farklı türlerde toplam 801 vagon üreterek tarihindeki en yüksek üretim rakamına ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, “Askeri tank taşıma vagonu projesinde iki yıllık üretim planını bir yıl içinde tamamlayarak 100 adet vagonu teslim ettik. Ayrıca 6 adet 160 kilometre hız kapasiteli milli elektrikli tren, 20 adet E5000 milli elektrikli anahat lokomotifi, 8 adet milli banliyö treni ve 6 adet akülü manevra aracı üreterek üretim gücümüzü ortaya koyduk” dedi.

Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde yürütülen E5000 elektrikli milli anahat lokomotifi projesi kapsamında 2025 yılı sonuna kadar ilk etapta planlanan 20 lokomotifin üretiminin tamamlanarak Taşımacılık Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiğini belirten Uraloğlu, “Bu yıl 30, gelecek yıl ise 45 lokomotif daha üretilecek. Böylece toplamda 95 elektrikli milli demiryolu lokomotifini filomuza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için yürütülen GAZİRAY projesi kapsamında bir yıl içinde 8 banliyö setinin üretilerek Gaziantep’e teslim edildiğini de hatırlatan Uraloğlu, aynı setlerden TCDD Taşımacılık için 2027 ve 2028 yıllarında 16 adet daha üretileceğini söyledi. Uraloğlu ayrıca bu yıl 43 yataklı yolcu vagonu, 3 lüks yataklı vagon ve 944 farklı tipte yük vagonu olmak üzere toplam 1040 vagon üretmeyi planladıklarını ve bunun yeni bir üretim rekoru olacağını ifade etti.

'TÜRASAŞ’ı hidrojen teknolojisinde de bölgesel bir merkez haline getirmiş olacağız'

Ulaştırmada çevreci ve sürdürülebilir çözümlere önem verdiklerini belirten Uraloğlu, hidrojen yakıtlı tren teknolojisine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. Uraloğlu, “Bu kapsamda İngiltere ile imzaladığımız iş birliği protokolü doğrultusunda hidrojen yakıtlı tren geliştirme projesini başlattık. TÜRASAŞ bu projede prototip üretim merkezi olarak önemli bir rol üstlenecek ve projenin tüm hakları kurumumuza ait olacak” dedi.

Bu Ar-Ge çalışmasının yerli mühendislik kapasitesini daha da geliştireceğini ifade eden Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın hidrojen teknolojilerinde de bölgesel bir merkez haline gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde Milli Elektrikli Hızlı Tren üretim fabrikasının inşaatının hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, yaklaşık 18 bin metrekarelik modern tesisin yapımına dört buçuk ay önce başlandığını ve çalışmaların yarısına yakınının tamamlandığını açıkladı. Yılda 12 hızlı tren seti üretme ve test kapasitesine sahip olacak fabrikanın yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlayacağını ve ekonomiye yıllık 3,5 milyar lira katkı sunacağını dile getirdi.

Küresel hızlı tren araç altyapı ve sistemleri pazarının günümüzde yaklaşık 208 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu rakamın 2030 yılında 310 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Türkiye’nin 2035 yılına kadar tahmini hızlı tren seti ihtiyacının 81 adet, toplam araç sayısının ise 648 olduğunu belirten Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın yıllık 12 set, yani 96 araçlık üretim kapasitesiyle yalnızca iç talebi karşılamakla kalmayıp uluslararası pazarlara da açılacağını vurguladı.

Yeni fabrikanın üretimde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneş enerjisinden sağlayacağını da belirten Uraloğlu, çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modelinin uygulanacağını ifade etti.

'Aselsan ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık'

577 yolcu kapasiteli ve alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan tren setinin teknik özelliklerine de değinen Uraloğlu, trenlerde otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemi, yangın ihbar sistemi ile işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemlerinin bulunduğunu söyledi.

Tren kontrol ve yönetim sistemlerinin ASELSAN ile tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretildiğini belirten Uraloğlu, bu projeye verdikleri destekten dolayı ASELSAN’a teşekkür etti.

Yolcuların konforu için trenlerde Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek otomatları ile mutfak bölümlerinin bulunduğunu belirten Uraloğlu, engelli yolcular için iki özel yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının platformdan araca ve araçtan platforma erişimini sağlayan asansörlerin de yer aldığını ifade etti.

Uraloğlu konuşmasını, “Mühendislerimizin bilgi birikimi ve işçilerimizin emeğiyle üretilen bu trenler yalnızca bir ulaşım aracı değil, milli teknolojimizin raylardaki önemli başarılarından biridir. Türkiye Yüzyılı’nın simgelerinden biri olarak bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut bir göstergesidir. Bu hizmetin Sakarya’ya, Türkiye’ye ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.