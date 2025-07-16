Bakan Uraloğlu duyudu: Çin'den Türkiye'ye ilk yük trenleri yola çıktı

Bakan Uraloğlu, trenlerin Çin içinde yaklaşık 3.500 kilometrelik bir hattı kat ettiğini, ardından Orta Asya ve Hazar Denizi üzerinden Türkiye’ye ulaşıp Avrupa’ya devam edeceğini belirttiÇin’in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden çıkan iki yük treni, 9 Temmuz itibarıyla Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu gelişme, Asya ile Avrupa arasında Orta Koridor güzergahındaki taşımacılıkta yeni bir sayfa açtı.

"Lojistikte sürdürülebilir bir hat oluşturma yönünde büyük bir adım”

Bakan Uraloğlu, trenlerin Çin içinde yaklaşık 3.500 kilometrelik bir hattı kat ettiğini, ardından Orta Asya ve Hazar Denizi üzerinden Türkiye’ye ulaşıp Avrupa’ya devam edeceğini belirterek, “Her biri 1.000 ton olmak üzere toplam 2.000 ton yük taşıyan bu trenler, lojistikte sürdürülebilir bir hat oluşturma yönünde büyük bir adım” dedi.

Tren seferleri, Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları iş birliğinde başlatıldı. Uraloğlu, bu gelişmenin Türkiye’nin uluslararası taşımacılıktaki merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi. Türkiye’nin demiryolu altyapısına yapılan yatırımlara dikkat çeken Uraloğlu, “2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye çıkardık. Bu altyapı, Orta Koridor’un Avrupa’ya kesintisiz bağlanmasını mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Çin-Türkiye taşımalarının arka planında uzun süredir süren diplomatik ve teknik görüşmelerin olduğunu belirtti. Mayıs ayında Pekin’de yapılan temaslar ile İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nun, bu hattın aktif hale getirilmesinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

"Tedarik zincirlerinin kopmaması için güçlü bir alternatif"

Türkiye’nin lojistik vizyonunun sadece ulaştırma değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve küresel ticaretin sürekliliği açısından da önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, “Orta Koridor, kriz zamanlarında bile tedarik zincirlerinin kopmaması için güçlü bir alternatif. Bu hat, Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte yalnızca taşımacılık değil, enerji ve dijital hatlarda da entegrasyonu sağlayacak” dedi.

Yeni seferlerin, Türkiye’yi yılda 1.000 tren kapasitesine sahip bir uluslararası lojistik koridorun ana istasyonu haline getirmesi hedefleniyor. Uraloğlu, "Bu süreçte hem Çin ile olan ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecek, hem de Türkiye'nin küresel ticaretteki rolü daha da güçlenecek" dedi.