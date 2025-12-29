  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Uraloğlu Duyurdu! 3 büyük şehirde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Takip Et

Bakan Uraloğlu Duyurdu! 3 büyük şehirde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Uraloğlu Duyurdu! 3 büyük şehirde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Takip Et

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabileceği açıklanmıştı.

 

Darıca Belediyesi’nden 2025’te dolu dolu hizmetDarıca Belediyesi’nden 2025’te dolu dolu hizmetŞehirler

 

3 polis şehit olmuştu: Yalova polisi 4 ay önce aynı eve baskın yapmış3 polis şehit olmuştu: Yalova polisi 4 ay önce aynı eve baskın yapmışGündem

 