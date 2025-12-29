Bakan Uraloğlu Duyurdu! 3 büyük şehirde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabileceği açıklanmıştı.