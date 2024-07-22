Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya Havalimanı rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya Havalimanı rekordan rekora koşuyor, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü 213 bin 161 yolcu ile 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Antalya Havalimanı’nda 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü dış hatlarda bin 36, iç hatlarda 131 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 167 uçak trafiğine hizmet verildiğini bildirdi.

2024’ün en yüksek yolcu sayısı

Söz konusu tarihte dış hatlarda 193 bin 935, iç hatlarda da 19 bin 226 olmak üzere toplam 213 bin 161 yolcuya hizmet verildiğini ve bu sayı ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını açıkladı.