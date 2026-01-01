İstanbul Havalimanı 2025’te 84,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 2025 yılında 549 bin 316 uçuşla 84 milyon 406 bin 50 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı’nın söz konusu verilerle dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.



Bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 5,07 oranında artış sağlandığına dikkati çeken Uraloğlu, bu artışın Türkiye’nin havacılık alanındaki istikrarlı yükselişinin ve uzun vadeli vizyonunun somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Türkiye’nin gökyüzündeki liderliğinin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti.