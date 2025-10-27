  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren Fabrikası ekonomiye 3,5 milyar lira katkı sağlayacak
Takip Et

Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren Fabrikası ekonomiye 3,5 milyar lira katkı sağlayacak

Sakarya’da kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası’nın inşaatı başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tesisin yıllık 3,5 milyar lira ekonomik katkı sağlayacağını ve 250 kişiye istihdam yaratacağını ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren Fabrikası ekonomiye 3,5 milyar lira katkı sağlayacak
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde inşa edilecek yeni tren fabrikasına dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, fabrikanın yaklaşık 15 bin metrekarelik geniş bir alana kurulacağını belirterek, proje ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren Fabrikası ekonomiye 3,5 milyar lira katkı sağlayacak - Resim : 1

"Raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız"

"Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmaları başladı. Hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız."

"Dışa bağımlılığı azalttık"

250 kişilik personel istihdamı, ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı
Uraloğlu, yeni tren fabrikasının 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacağına dikkati çekerek, bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız verdiklerini, yerli ve milli hızlı trenlerle dışa bağımlılığı azalttıklarını vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren Fabrikası ekonomiye 3,5 milyar lira katkı sağlayacak - Resim : 2

"250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız"

Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Üretim tesisimizde elde edeceğimiz yüksek katma değerli ürünler sayesinde, ülkemizin AR-GE ve teknoloji altyapısına, yerli sanayimizin gelişimine, istihdama ve genel ekonomimize güçlü bir destek sunacağız. Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz bu yeni fabrikamızda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini üreteceğiz. Aynı zamanda bu yatırımla yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız."

İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte trafiğe kapatılacak yollarİstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte trafiğe kapatılacak yollarGündem

 

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararından sonra DEM Parti'den ilk açıklamaTerör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararından sonra DEM Parti'den ilk açıklamaGündem

 

Ekonomi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz
Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!
Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!
İhracatta talep eşik değerin altında kaldı
İhracatta talep eşik değerin altında kaldı
BTK raporu: Mobil iletişimde en çok şikayet taahhütname ve cayma bedeli için geldi
BTK raporu: Mobil iletişimde en çok şikayet taahhütname ve cayma bedeli için geldi
THY'nin 'Aile Yılı' indiriminden 662 bin 499 kişi faydalandı
THY'nin 'Aile Yılı' indiriminden 662 bin 499 kişi faydalandı
Kapasite kullanım oranı yükselişini sürdürdü
Kapasite kullanım oranı yükselişini sürdürdü