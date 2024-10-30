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Bakan Uraloğlu duyurdu: Toplu taşımada 'Türkiye Kart' dönemi! Kredi kartı olarak da kullanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Kart" projesiyle ilgili "Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek." dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Toplu taşımada 'Türkiye Kart' dönemi! Kredi kartı olarak da kullanılabilecek
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Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine tüm Türkiye'de toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan "Türkiye Kart" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da onu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu an kullanılan illerimiz, otoparklar ve milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek."

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