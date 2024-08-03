Bakan Uraloğlu duyurdu: Trabzon'a yeni havalimanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelişen ulaşım altyapısından bahseden Uraloğlu, Trabzon'a yeni havalimanı ve hafif raylı sistem kazandırma projeleri hakkında bilgi verdi.

Trabzon'da havalimanı dış hatlar terminali inşaatında sona gelindiğini dile getiren Uraloğlu, “Trabzon, 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3 buçuk milyon yolcuya hizmet sunarak ülkemiz havalimanları arasında 9'uncu sıraya yerleşmiş durumdadır. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon’a yeni havalimanı kazandırma çalışmalarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Hafif raylı sistem projesi

Hafif raylı sistem kazandırma projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Bakanlık olarak Trabzon Şehir Hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçiyoruz. Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi inşallah kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, 32 kilometre uzunluğundaki hattın, şehir içi toplu ulaşımı büyük oranda rahatlatacağının da altını çizdi.