Bakan Uraloğlu duyurdu: Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlere başlıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi.

"Trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek"

Trenin, Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edeceği bilgisini veren Uraloğlu, "Trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan tren seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini aktardı. Bu sürede yolcuların Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebileceğini vurgulayan Uraloğlu, trenin Diyarbakır'a varış saatinin ise ertesi gün 16.23 olarak planlandığını kaydetti.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da sefere başlıyor

Dönüşte Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenin Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ankara'ya tahmini varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.