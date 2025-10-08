Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye’de yılın ilk 9 ayında 187 milyon yolcu uçakla seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı eylül ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 92 bin 573, dış hatlarda ise 94 bin 799 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 239 bin 335’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 11,7 artış meydana geldi" ifadelerini kullandı.

İç hat yolcu trafiği 9 milyon 547 bin 571

Bakan Uraloğlu, eylül ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 547 bin 571, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 205 bin 768 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 24 milyon 769 bin 907 yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 10,5 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 91 bin 460 ton, dış hatlarda 406 bin 58 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 497 bin 517 tona ulaştı" dedi.

Yılın ilk 9 ayında havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 187 milyonu geçti

Uraloğlu, ocak-eylül döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 746 bin 659, dış hatlarda 711 bin 652 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 888 bin 370 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7,6 arttığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 76 milyon 584 bin 284, dış hat yolcu trafiğinin 110 milyon 699 bin 739 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 187 milyon 397 bin 678 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı Eylül sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,3 artış oldu. Böylece 2025 yılının ilk 9 ayında günde ortalama 686 bin kişi havayolu ile seyahat etti."

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 712 bin 615 ton, dış hatlarda 3 milyon 131 bin 525 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 844 bin 139 tona ulaştığını da bildirdi.