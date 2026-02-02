Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'deki pilot sayısı 17 bin 910'a ulaştı

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2025 yılı verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 23 yılda uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitesine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar her alanda güçlü büyüme kaydettiğini belirtti.

Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu coğrafi avantajı doğru okuyarak havacılık politikalarına yön verdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Bakanlık olarak havacılıkta çok hızlı ve başarılı büyüme dönemi başlattıklarına işaret ederek, "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hava ulaştırma anlaşması sayısı 2003 yılında 81 iken bugün 175'e çıktığını bildiren Uraloğlu, "2025 yılında 24 ülkeyle müzakere gerçekleştirdik, Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phnom Penh'e uçuş başlattık. 2002'den bu yana ise 700'ü aşan müzakere gerçekleştirdik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin uçak filosu büyüdü"

Uraloğlu, toplam havacılık işletmesi sayısı 2003 yılında 159 iken geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 187'lik artışla 457'ye yükseldiğini belirterek, 2025 sonu itibarıyla hava yolu işletmesi sayısının 14, hava taksi işletmesinin 46, genel havacılık işletmesinin 102 ve balon işletmesi sayısının 71 olduğu bilgisini verdi.

Geçen yıl sonunda Türkiye'de 13 çok hafif hava aracı işletmesinin, 165 bakım ve 46 yer hizmeti kuruluşunun hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısı, 2025 sonu itibarıyla yüzde 394 artışla 800'e yükseldi. Ülkemizin uçak filosu 2003'ten bu yana yaklaşık 5 katına çıktı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yolcu ve kargo uçakları, hava taksiler, genel havacılıkta kullanılan hava araçları ile balon ve çok hafif hava araçlar da dahil olmak üzere hava aracı sayısının 2 bin 218'e çıktığını bildirdi.

"Toplam koltuk kapasitesi arttı"

Yolcu taşımacılığındaki kapasite artışına da dikkati çeken Uraloğlu, "2003 yılında 27 bin 599 olan koltuk kapasitesi yaklaşık 6 katına çıkarak 2025'te 157 bin 785'e ulaştı. Bu artış, iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdi. Yolcu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin altyapısı oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hava kargo taşımacılığının son yıllarda stratejik bir boyut kazandığını, 2003'te 302 bin 737 kilogram olan kargo kapasitesinin 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini ifade etti.

Sektörün insan kaynağındaki gelişime de işaret eden Uraloğlu, "2025 yılı itibarıyla 26 bin 888 lisanslı personel görev yaptı. Toplam pilot sayımız önceki yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a, toplam lisanslı teknik personel sayısı da yüzde 8 artışla 8 bin 978'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.