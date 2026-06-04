Bakan Uraloğlu duyurdu: TÜRKSAT 7A için kollarımızı sıvadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, partisince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısında, Gümüşhane'de dava arkadaşlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle birlikte siyaset yaparak bugünlere geldiklerini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda da hedeflere yine milletle birlikte el ele, gönül gönüle ulaşacaklarını ifade etti.

Uraloğlu, siyaseti "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı üzerine kurduklarının altını çizerek, "Biz de ideoloji değil insan, kavga değil hizmet, rant değil proje, laf değil icraat vardır çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla sadece 24 yıl içinde yüz yıllara sığacak proje, hizmet ve eserlere imza attık. Yerli ve milli sanayimizi, savunma sanayisinden ulaştırmaya, haberleşmeden yüksek teknolojiye kadar her alanda güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, yerli ve milli otomobil, İHA ve SİHA, helikopter, gemi, elektrikli tren ile haberleşme uydularını üreterek dünya çapında üretici ve ihracatçı ülke haline geldiğine dikkati çekti.

"Her yıl 1,4 havalimanını hizmete açmış olduk"

Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e yükselttiklerini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz 32 tane daha havalimanını hizmete açtık. Bunların 16 tanesini sil baştan yeniledik, geri kalan 16 tanesini de yeniden yaptık. Her yıl 1,4 havalimanını hizmete açmış olduk. Dünyada böyle bir örneğin olmadığını söyleyebilirim. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirken, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı hizmete aldık ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdik. Şimdi 7A için kollarımızı sıvadık. Onu da yine sizlerin yetiştirdiği mühendis evlatlarımızla beraber Allah'ın izniyle üreteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" haykırışıyla küresel adaletsizliklere meydan okuduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin sadece kendi topraklarında değil, başta Gazze olmak üzere tüm mazlumların sesi olma sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Türkiye'de belde statüsü kazadan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapılacağını anımsatan Uraloğlu, Gümüşhane'nin Tekke beldesinde Cumhur İttifakı adayı Kemalettin Demirkıran'a destek istedi.

Uraloğlu, Cumhur İttifakı çatısı altında ülkenin birliğinin ve beraberliğinin teminatı olan büyük bir anlayışla yol yürüdüklerini ifade etti.

Gümüşhane'de ulaştırma ve iletişim altyapısına 24 yılda 105 milyar lira harcandı

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi, Gümüşhane'nin ulaşım ve iletişim altyapısına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Son 24 yıl içerisinde Gümüşhane'nin ulaştırma ve iletişim altyapısında yaklaşık 105 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik." dedi.

Uraloğlu, kentte bölünmüş yolu 131 kilometreye, sıcak asfaltı ise 148 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "14,5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en büyük çift tüplü tünelini de barındıran Gümüşhane-Trabzon yolu başta olmak üzere, Gümüşhane Çevre Yolu, Köstere-Gümüşhane Yolu ve Şiran Şehir Geçişi gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

"7 bin 480 metrelik 2 adet Vauk Tüneli'nde de çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor"

Trabzon'dan Aşkale'ye 246 kilometrelik bölünmüş yol standardındaki projenin, Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Aşkale aksında Kop ve Vauk tünelleri hariç 226 kilometresinin tamamlandığını, sadece 20 kilometrelik bölümünün kaldığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu yol, Trabzon başta olmak üzere tüm Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile birlikte İran transit yoluna bağlamasıyla çok önemli, uluslararası bir güzergah konumundadır. Bu aks üzerinde 6,5 kilometrelik Kop Tüneli ve onun öncesinde Gümüşhane ve Bayburt arasında da 7 bin 480 metrelik 2 adet Vauk Tüneli'nde de çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Zaten bu ikisini bitirdiğimizde bölünmüş yolu kesintisiz olarak Erzurum'a kadar bağlamış olacağız."

Tüneller tamamlandığında Trabzon-Erzurum yolunun 32 kilometre kısalarak 278 kilometreden 246 kilometreye düşeceğini, seyahat süresinin de 50 dakika kısalacağını anlatan Uraloğlu, özellikle kışın kar, buzlanma ve yoğun tipi nedeniyle büyük zorluklar yaşanan güzergahta, ağır tonajlı araçlara da çok daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacaklarını kaydetti.

Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet sunacak 2 milyon yolcu kapasiteli Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın altyapısının tamamlandığını belirten Uraloğlu, üstyapı çalışmalarına devam edilen projeyi bu yıl bitmeden hizmete almayı planladıklarını ifade etti.

Gümüşhane ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak adımları atmaya devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Günübirlik sıkıntılar hiçbirimizi üzmesin, aldatmasın, yanıltmasın. Sağlam durursak, çalışmaya devam edersek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.