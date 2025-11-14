  1. Ekonomim
Bakan Uraloğlu duyurdu: Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacağını belirtti. Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını aktardı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 4 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacağını belirten Uraloğlu, daha önce 1 Aralık-1 Nisan olarak uygulanan sürenin mevsim koşulları nedeniyle 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellendiğini söyledi. Bu değişiklikle zorunlu kış lastiği süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için geçerli olacağını vurgulayan Uraloğlu, hususi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

Cezası ne kadar?

Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekerek, kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Valiliklerin, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasını, Bakanlık olarak belirledikleri tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceğine işaret eden Uraloğlu, bu nedenle sürücülerin duyuruları dikkatle takip etmelerinin büyük önem taşıdığını, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını aktardı.

"Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirelim"

Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim."

