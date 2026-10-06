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Bakan Uraloğlu: Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Bakan Uraloğlu: Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını belirtti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu: Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz - Resim : 1

"Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz"

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11'den 14'e çıkaracağız. Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 buçuk saate, yük taşıma süresi ise 8 buçuk saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1 buçuk milyon tondan 9 buçuk milyon tona çıkacak. Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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