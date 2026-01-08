Bakan Uraloğlu: İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımızı 247 milyon 163 bine çıkardık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Türk Hava Yolları Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin havacılık alanında büyük bir ivme yakaladığını vurgulayan Uraloğlu, iç ve dış hatlarda seyahat eden toplam yolcu sayısının 247 milyon 163 bine ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen yatırımlar ve artan kapasiteyle birlikte Türkiye’nin bölgesel ve küresel havacılıkta güçlü bir konuma geldiğini ifade etti.

Ayrıntılar Geliyor