Bakan Uraloğlu: Marmaray ve metrolar yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılbaşında ücretsiz olacak metro ve marmaray ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu 1 Ocak 2025'te Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet verecek olmasına ilişkin, "Ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

1 Ocak’ta Marmaray ve metrolar ücretsiz olacak

Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bu kararla, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 1 Ocak 2025'te ücretsiz hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, "Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." değerlendirmesinde bulundu.

“Ulaşım hizmetimizle kolaylık sağlıyoruz”

Uraloğlu, vatandaşların yeni yıla huzur ve mutlulukla girmesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak. Yılbaşında ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz."