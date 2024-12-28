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Bakan Uraloğlu: Marmaray ve metrolar yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kent içi raylı sistemler yılbaşında ücretsiz olacak. Bakan Uraloğlu, ücretsiz ulaşım kararıyla ilgili açıklamasında "Ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu: Marmaray ve metrolar yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılbaşında ücretsiz olacak metro ve marmaray ile ilgili açıklama yaptı. 

Bakan Uraloğlu 1 Ocak 2025'te Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet verecek olmasına ilişkin, "Ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

1 Ocak’ta Marmaray ve metrolar ücretsiz olacak

Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bu kararla, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 1 Ocak 2025'te ücretsiz hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, "Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." değerlendirmesinde bulundu. 

“Ulaşım hizmetimizle kolaylık sağlıyoruz”

Uraloğlu, vatandaşların yeni yıla huzur ve mutlulukla girmesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak. Yılbaşında ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz."

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