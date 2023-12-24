Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini yerli otomobil Togg ile test etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Uraloğlu'nun, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini test ettiği bildirildi.