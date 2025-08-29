Bakan Uraloğlu: Trabzon'da yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Trabzon Günleri’nin açılış törenine katıldı.

İpekyolu Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Trabzon’un bir şehirden fazlası olduğunu dile getirerek, "Trabzon, tarihtir, ruhtur, sevdadır, tutkudur. 1461’de Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle Osmanlı’nın sancağı altında yeni bir dönem başlatan bu şehir, asırlardır medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur" diye konuştu.



Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 175 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "54,3 kilometre uzunluğundaki Trabzon Güney Çevre Yolu’nu başlattık. Başlattığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık. İnşallah bu projeyi dekısa sürede tamamlayacağız. Akçaabat’tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemini de şehrimize kazandıracağız. Ayrıca, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek; Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu projemizle, Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’i de birbirine bağlayacağız. Bu hattımız 120 km’lik Kırıkkale -Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de entegre olacak. Havalimanımız da Trabzon’umuzun dünyaya açılan kapısı. 2024’te yaklaşık 3,6 milyon yolcu ile Türkiye’nin en yoğun yedinci havalimanı oldu. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımıza başladık. Yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP hizmet binasını hizmete açtık. Ama Havalimanımızın 2 bin 650 metrelik pist uzunluğu artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli değil. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Trabzon’umuzu dünya ile daha güçlü bir şekilde buluşturacağız" ifadelerini kullandı.