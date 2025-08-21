Bakan Uraloğlu Zengezur koridorunun ayrıntılarını anlattı: Türk dünyasını birbirine bağlayacak



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni için bulunduğu Iğdır’da CNN Türk yayınına katılarak projenin tedaylarını anlattı.







"Türk dünyasını birbirine bağlayacak"

Uraloğlu, demiryolu projesinin Türk dünyasını birbirine bağlayacağını vurgulayarak, "Kars’tan Nahçıvan ve oradan meşhur Zengezur Koridoru ve ardından Azerbaycan ile devam edecek. Türk dünyasına daha kestirme ve daha güvenli bir yol sağlayacak" diye konuştu.

Proje 4 yıl içinde tamamlanacak

Projenin 2.4 milyar dolarlık bütçeye sahip olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’den iki büyük firmanın oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütüleceğini açıkladı. Demiryolunun toplam uzunluğu 43 kilometre olarak planlanırken, inşaatın dört ila beş yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, dış finansman sözleşmesinin imzalandığını ve bu nedenle finansman sıkıntısı yaşanmadığını belirtti.

Altyapı çalışmaları geniş çaplı olarak yürütülecek

Projenin sıfırdan inşa edileceğini belirten Uraloğlu, hattın geçeceği birçok noktada servis yolları, köprüler, viyadükler ile alt ve üst geçitlerin yapılacağını kaydetti. Ana şantiyenin Iğdır’da kurulacağını söyleyen Uraloğlu, projenin zamanlamasına dair olarak “Dört ya da beş yıl bu iş için yeterli bir süredir” açıklamasında bulundu.

Yıllık 5.5 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak

Projenin sağlayacağı katkılar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, hattın yılda yaklaşık 5.5 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağını ifade etti. Çift hatlı olarak tasarlanan demiryolunun saatte 160 kilometre hızla çalışması planlanıyor. Bakan, hattın birincil önceliğinin yük taşımacılığı olacağını, hızdan ziyade lojistik kapasitenin ön planda tutulduğunu belirtti.

Demiryolu çevresinde lojistik merkezler kurulacak

Uraloğlu, hattın yalnızca ulaşım değil, bölgesel kalkınma açısından da önemli olduğunu vurguladı. Demiryolu çevresinde üretim merkezleri ve lojistik tesislerin kurulmasının planlandığını söyleyen Bakan, projenin yerel ekonomilere istihdam sağlayacak bir potansiyel barındırdığını aktardı.

"Çin'den Londra'ya uzanan bir yol"

Açıklamalarında uluslararası lojistik hedeflerine de değinen Uraloğlu, Çin’den çıkan bir yük treninin orta koridor üzerinden Londra’ya kadar ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Avrupa’da yürürlüğe girecek karbon ayak izi vergisine de dikkat çeken Bakan, demiryolunun en çevreci taşımacılık modu olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin yalnızca transit geçiş noktası değil, aynı zamanda üretim ve dağıtım merkezi olmasının amaçlandığını belirtti.