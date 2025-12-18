Bakan Uraloğlu'ndan akaryakıt fiyatları açıklaması: Hükümetin müdahalesi söz konusu değil

Bakan Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinden gelen sorulara ve eleştirilere cevap verdi. Uraloğlu, bütçeden ayırılan destekler hakkındaki eleştirilere ilişkin, "2026 yılında 888.2 milyar liralık tarıma bütçe ayırdık. Bunun 667.6 milyar lirası destek programları için. 190 milyar lirası yatırım sektörü için. 262 milyar lirası yaklaşık vergi harcamaları toplam kit ve ihraca destekleri için de 268 milyon lira olmak üzere bir kaynak ayırmış durumdayız" dedi.

"Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil"

Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Uraloğlu, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil. Dünya ve serbest piyasa şartlarına göre bunlar belirleniyor. Akaryakıttan alınan ÖTV maktu tutardadır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE oranı ile güncellenmektedir. Bunun dışında bir vergi yok. Aksine bu yıl Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapılmıştı. Ayrıca benzin üzerine baktığımız an KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002’de yüzde 70,2 seviyesindeyken şu an itibariyle bu yaklaşık yüzde 42.2 seviyesindedir" dedi.