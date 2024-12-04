İnternet paketlerindeki fahiş zamlara Bakan Uraloğlu'ndan açıklama! Müdahale edilecek mi?

İnternet paketlerine gelen fahiş zamlara tepkiler sürerken Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zamları "serbestlikle" açıkladı.

"Tarifeler BTK onayına tabidir"

Mevzuatı hatırlatan Bakan, “İşletmeciler, abonelerine sundukları hizmetlerine karşı uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuata ve BTK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece serbestçe belirleyebilmektedir. Ayrıca, BTK’ca Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile işletmecilerin belirli hizme kalemlerine ilişkin tüketicilere uygulayabilecekleri azami ücretler belirlenmektedir. Diğer taraftan ilgili mevzuat çerçevesinde BTK tarafından yapılan Pazar analizleri neticesinde Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip olduğu belirlenen işletmecilerin toptan düzeydeki hizmetlere (EPG’ye sahip işletmecinin diğer işletmecilere sunduğu hizmetlere) ilişkin tarifeleri BTK onayına tabidir” açıklaması yaptı.

CHP konuyu meclis'e taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde vatandaşların mağduriyetlerini gündeme getirdi. Türkiye’nin dünyanın en yavaş internetine sahip, ancak bedeli yüksek ülkelerden biri konumunda bulunduğunu vurgulayan Karasu’nun ifadelerinden sonra, Bakan Uraloğlu çıktığı bir televizyon programında, Türkiye’deki ortalama internet hızında istenilen yerde olmadığını belirterek, “Birinci derecede sorumlu Türk Telekom” diyerek Türk Telekom’u suçladı.