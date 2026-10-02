Bakan Uraloğlu’ndan fon soruşturması açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mağdurların korunacağını belirten Uraloğlu, “Ucu nereye dokunursa dokunsun gereği yapılacak, suçluyu koruma noktasında olmadık, olmayacağız" dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uraloğlu, soruşturma kapsamında gerekli adımların atılacağını ve mağdurların korunacağını belirtti.
Uraloğlu, “Ucu nereye dokunursa dokunsun gereği yapılacak, suçluyu koruma noktasında olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.