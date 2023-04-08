Bakan Varank: 15 turcorn ve 5 decacorna mutlaka ulaşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’nin açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Varank, “Küçücük bir startup, çok kısa bir sürede büyüyerek en köklü şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor. Ufak bir atölyede üretilen yenilikçi bir ürün, yeri geliyor, koca bir sektörü dönüştürebiliyor. Gençlerimizin öncelikli hedefi mutlaka kendi işini kurmak olmalı. Bakınız dünyadaki bu dönüşümün farkında olan çok başarılı genç arkadaşlarımız var." dedi.

“Kendimize iddialı hedefler koyduk”

Türkiye artık unicornlarla dünyada manşet olduğunu belirten Varank, Bundan 3-4 sene önce, bu ülkede muhalefet unicornu sadece tek boynuzlu mistik bir at olarak biliyordu. Bizim verdiğimiz destekler sayesinde diğer adını da öğrenmiş oldular. Bugün Türkiye’nin 6 tane unicornu ya da bizim tabirimizle turcornu yani bir milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketi var. Ancak biz bu sayıların Türkiye’nin ve Türk gençliğinin potansiyeline kıyasla yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu sebeple girişimcilik ekosistemini tüm paydaşlar ile birlikte hak ettiği seviyeye taşımak için geçtiğimiz aylarda Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini ve Turcorn100 programını kamuoyuna ilan ettik. Kendimize iddialı hedefler koyduk." şeklinde konuştu.

Varank, dünyanın en gelişmiş ilk 20 ekosistemi arasına girmekte kararlı olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılı itibarıyla 5 bin melek yatırımcı, 2,5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2,5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turcorn ve 5 decacorna mutlaka ulaşacağız. Elbette hedef koymak kolay, böyle hedefleri bir dokümana yazmak kolay. İnanın her sene dünyada belki binlerce strateji belgesi çöp oluyordur. Ancak biz girişimcilik stratejimizi çöp olsun diye hazırlamadık. Zor ama ulaşılabilir hedefler üzerine oturttuk. Planlarımızı da buna göre yaptık. Bu manada bizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimize taşıyacak olan gençlerimize yönelik çok farklı programlar, etkili projeler uyguluyoruz. TÜBİTAK’la Bilim Olimpiyatları, Bilim Şenlikleri ve Bilim Fuarları düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında Deneyap Teknoloji Atölyeleri açıyoruz. 81 ile yayılmış 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinde evlatlarımız yapay zekadan nesnelerin internetine, tasarımdan kodlamaya kadar çok geniş bir yelpazede teknoloji geliştirmeyi öğreniyorlar. 7’den 77’ye herkesin uzaya ve astronomiye olan ilgisini artırmak için Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri düzenliyoruz."