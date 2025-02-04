Bakan Vedat Işıkhan: Belediyelerimizin borçları 162 milyar TL'ye ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, borçların uzun süredir gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bir yılı aşkın süredir belediyelerimizin SGK'ya ödenmemiş prim borçlarını dile getiriyoruz. Ancak konu öyle bir noktaya ulaştı ki artık sürdürülemez hale geldi. Borçlar ana paranın çok üzerinde artış gösterdi. Biz de sosyal medya ve çeşitli platformlardan çağrılar yaparak belediyelerimizi bu borçları ödemeye davet ediyoruz."

En borçlu belediyeleri açıkladıklarında özellikle CHP’li belediyelerden yoğun tepki aldıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Biz SGK olarak alacaklarımızı ve belediyelerin prim borçlarını, adeta bir röntgen filmi çeker gibi kamuoyuyla paylaştık. Ancak bu durum ifade edildiğinde, CHP’li belediyelerden sürekli bir reaksiyonla karşılaştık," dedi.

Bakan Işıkhan, tüm belediyelere SGK prim borçlarının ödenmesi noktasında çağrıda bulunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Belediyelerin borçları 162 milyar TL'ye ulaştı

Işıkhan, "Türkiye'de 30 büyükşehir, 51 il ve 920 ilçe belediyesi bulunmakta. Belde belediyelerini de saydığımızda yaklaşık 1405 belediyemiz var. Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde saygıdeğer cumhurbaşkanımız da defaten ifade etti. Tüm bu belediyelerimizin borçları 96 milyar liraydı. Yıl sonunda rakama dikkatinizi çekmek isterim, 160 milyara ulaşmış durumda. Ocak ayı itibariyle de bu rakamın 162 milyara ulaştığını da söyleyebiliriz." dedi.

"Belediyelerden şeffaflık çabaları ve CHP'li belediyelere ait borçlar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamalarına devam etti. Bakan Işıkhan, SGK'ya olan borçların ödenmesi için belediyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve belediyelerin, kamuoyunda daha şeffaf görünmek için çeşitli teklifler sunduğunu belirtti.

"Birçok belediye, haklarını savunabilmek amacıyla SGK'ya ipotekli ve hacizli gayrimenkuller teklif etti. Ancak mevzuat gereği bu teklifleri kabul etmemiz mümkün değildi ve kendilerine durumu ifade ettik," diyen Bakan Işıkhan, bu süreçte şeffaflık adına yapılan çabaları aktardı.

Bakan Işıkhan, SGK borçlarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı'nın önceki açıklamalarında verdiği rakamların yanlış olduğunu ve bu hesapların kamuoyuna doğru bir şekilde duyurulduğunu belirterek, "Bu tür yanlış hesaplamaları ve yalanları defalarca dile getirdik," dedi.

"Belediyelerin borç ödememe alışkanlıkları söz konusu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarını ödememek konusunda yaşanan alışkanlıkları ele alarak, belediyelerden sağlanan tahsilat oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtti. Işıkhan, SGK'nın genel olarak işverenlerden tahsilat oranının yaklaşık yüzde 90 olduğunu, ancak belediyelerden elde edilen tahsilat oranının sadece yüzde 44 olduğuna dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, bu düşük oranların SGK olarak hareket etmelerini ve bu durumu kamuoyuna duyurmalarını motive ettiğini vurgulayarak, "Belediyeler borçlarını ödemedikleri için bu durumu sıkça dile getiriyoruz," dedi.

Ayrıca, SGK olarak her zaman sosyal devlet olma gereği ve adil bir yaklaşım doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Işıkhan, "Tüm belediyelerimize eşit mesafede ve adil bir uygulama yapıyoruz. Borcunu ödemek isteyen belediyelerimize kapımız sonuna kadar açık," şeklinde açıklama yaptı.

"Kamu yararı ve şeffaflıkla belediyelerin borç durumunu açıkladık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin geçtiğimiz iki hafta içinde kendilerini ziyaret ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, Bakanlık olarak siyasi tartışmalara girmediklerini, kamu yararını gözeterek hareket ettiklerini vurguladı. Özellikle çalışanların hakları, emeklilerin durumu ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği konularında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Işıkhan, kamuoyuna doğru olmayan bilgilerin aktarılmadığını belirterek, belediyelerin borçlarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini de dile getirdi. "Belediyelerimizin borçlarını madde madde açıkladık," şeklinde konuştu.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi taksitlendirme başvurusunda bulundu"

Işıkhan, "Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bizim bu yayınları yapmamızın da bir artısı oldu. Geçen hafta bir adım attığını gördük. Özellikle prim borçlarının ödenmesi noktasında yaklaşık 8,5 milyarlık olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu ve yasal anlamda da gereken peşinatı Ankara Büyükşehir Belediyesi yatırdı. Ayrıca daha önce ifade etmiştim. Bize sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişti Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu hacizlerin kaldırıldığı gayrimenkulleri bize teklif ettiler ve SGK olarak da bunu biz SGK yönetim kurulunda gündeme getireceğiz ve inşallah olumlu bir şekilde de sonuçlanması noktasında gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı

"Belediyelere borçlarını ödeme noktasında son bir çağrı"

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarının ödenmesi için son bir çaba gösterdiklerini belirterek, bu süreçte adım atan tüm belediyelere teşekkür etti. Işıkhan, şubat ayının ortasında Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesine başlanacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, borçlarını ödememiş olanların Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile iletişime geçmelerini istedi. Aksi takdirde borçların artarak sürdürülebilir olmaktan çıkacağı uyarısında bulundu.

"Suriye'nin yeniden şekillenmesine destek vereceğiz"

Vedat Işıkhan, Suriye'nin etkilerinin analiz edilmesinin şu an için erken olduğunu belirtti. Ancak iş gücü piyasasında ciddi değişiklikler olmayacağı yönünde ilk veriler ve saha gözlemleri olduğunu ifade etti. 2011'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu belirten Işıkhan, geri dönüş sürecinin başlangıcından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Işıkhan, Çalışma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeniden şekillenmesinde ellerinden gelen desteği sunacaklarını belirtti.

"Kamu toplu iş sözleşmeleri için resmi görüşmeler başlayacak"

Vedat Işıkhan, çalışma hayatındaki dinamiklerin sürekli değiştiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ihtiyaçları ve sorunları çözmeye başladıklarını ifade eden Işıkhan, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünün önemli bir süreç olduğunu vurguladı. 600 binden fazla işçiyi kapsayan bu süreçte, sendika konfederasyonlarının çalışmalarına başladığını söyledi. Bakan Işıkhan, sendikalardan alınacak görüş ve muvaffakatlarla, şubat ayında resmi görüşmelere başlanacağını açıkladı. Hedeflerinin işçilerin haklarını korurken kamu kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek olduğunu belirtti.

"Sosyal diyalog ve çalışma barışını ön planda tutuyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal diyalog süreçlerinin önemine vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemde kamu toplu iş sözleşmeleri ve 2026-2027 yıllarında kamu görevlileri için toplu sözleşme süreçlerinin başlayacağını belirtti. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği, bu toplantıların ağustos ayında gerçekleştirileceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, işçilerin ve memurların menfaatlerini gözetirken çalışma barışını korumaya büyük önem verdiklerini ve tüm tarafların memnuniyetini sağlayarak adil ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Ulusal İstihdam Stratejisi ile yeşil ve dijital dönüşümün etkilerini gözler önüne sereceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanının katılımıyla Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planını açıkladı. Bakan Işıkhan, stratejinin özellikle iş gücü piyasalarının mevcut durumunu analiz ettiğini ve geleceğe yönelik kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirtti. Strateji, dört temel politika alanı etrafında şekillendirildi. Bunlardan ilki, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi üzerine olacak. Bakan, eğitim istihdam ilişkisini güçlendireceklerini, dijitalleşmenin iş gücü piyasasına etkilerini inceleyeceklerini ve Türkiye'nin beceri ekosistemini güçlendireceklerini ifade etti. Ayrıca, OECD tarafından 2026'daki Beceri Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağını belirterek, beceri uyumunun önemi üzerine de uluslararası toplantılarda sıkça tartışmalar yapıldığını vurguladı.

"Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi ikinci politika alanımız"

Bakan Işıkhan, "Bunun yanında kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi ikinci politika alanımız. Bu çerçevede de kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar, eski hükümlüler ve göçmenlerin iş gücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yapacağız. Bunun yanında çalışma hayatında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, iş yaşam dengesine yönelik politikaların geliştirilmesi gibi politika, önerilerimizi inşallah hayata geçirme fırsatı bulacağız.

Sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi politika başlığı altında da sosyal koruma sisteminin kapsayıcılığının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunacağız. Kayıt dışı biliyorsunuz mücadele ettiğimiz çok önemli bir sorun alanı. Kayıt dışı istihdamla mücadelenin güçlendirilmesi bizim için önemli bir hedef olacaktır. İş gücü piyasası programlarının etkinliğinin artırılması da yine bir politika alanı içerisinde gerçekleştiğimiz çalışmalara bir ana hat çiziyor." dedi

"Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdam için adımlar atılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, kırsal ekonomik çeşitliliği artırarak göç eğilimlerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Tarımsal üretimin önemine değinen Bakan, aynı zamanda kırsaldaki vatandaşların yaşam kalitesi ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi de ön planda tuttuklarını söyledi. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacağını vurgulayan Bakan Işıkhan, tarımda modern tekniklerin benimsenmesinin bu çerçevede önemli bir adım olduğunu belirtti.

"90 eylem maddesi ve stratejinin hedefleri"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde belirlenen 90 eylem maddesini ve stratejinin hedeflerini açıkladı. Bakan Işıkhan, yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında somut adımlar atılacağını belirtti. Stratejinin temel hedeflerinden bazıları arasında 2028 yılına kadar işsizlik oranının %7,5'e, genç işsizlik oranının %16,6'ya, kadınların iş gücüne katılım oranının %40,1'e, istihdam oranının %52,5'e yükseltilmesi ve kayıt dışı istihdam oranının %23,4'e düşürülmesi yer alıyor. Bakan, bakanlık olarak bu stratejilerin yönetilmesi ve izlenmesi noktasında üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini ifade etti.