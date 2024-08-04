Bakan Vedat Işıkhan'dan 'Yarım Çalışma Ödeneği' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Işıkhan, "Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Vedat Işıkhan, doğum yapan çalışanların başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, ücretsiz izin döneminde Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanabildiklerini hatırlattı.

2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplam 204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını belirtti.