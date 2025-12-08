Bakan Yardımcısı Gürcan, ”İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı”

ASRİAD Kocaeli Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, eski bakan ve büyükelçi Egemen Bağış, ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, Genel Merkez ve Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu ile 500 civarında iş insanının katılımıyla Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda hem Türkiye ekonomisinin mevcut görünümüne hem de iş dünyasının yeni dönemde üstleneceği role ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi.

Genel kurulda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye ekonomisinin küresel dalgalanmalara rağmen güçlü performansını sürdürdüğünü belirterek, ülkenin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurguladı. Gürcan, millî gelirin 1 trilyon 538 milyar dolara ulaşarak Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını, üçüncü çeyrek büyümesinin %3,7, ihracat artışının ise %2,9 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye güçlü performansı ile öne çıkıyor

Son 12 ayda Türkiye’nin 270,6 milyar dolar ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdığını söyleyen Gürcan, yılın 11 ayının 9’unda net ihracat artışı sağlandığını belirterek cari açığın millî gelire oranının %1,3’e gerilemesinin ülke risk primini düşürdüğünü de ifade etti.

İhracatta yıl boyunca kaydedilen ivmeye değinen Gürcan, Kasım ayında 22,7 milyar dolarlık satışla aylık bazda artış sağlandığını, son 12 ayda ise 270,6 milyar dolarla tüm zamanların rekoruna ulaşıldığını ifade etti. Gürcan, “Bu yılın 11 ayının 9’unda net ihracat artışı sağladık. Yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatımız 393,1 milyar dolara çıktı” dedi.

Ekonomide iş dünyasının sorumluluğu artıyor

ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız’da Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin yeniden toparlanma sinyalleri verdiğini belirtti. Dünyanın hızlı kırılganlıklara sahne olduğuna dikkat çeken Yıldız, ekonomik dalgalanmaların son yıllarda gelir dağılımını olumsuz etkilediğini ancak 2025’in üçüncü çeyrek göstergelerinin umut verdiğini söyledi.

Yıldız, “Türkiye ekonomisi üççeyrekte ortalama %3,7 büyüdü, inşaat sektörü %13,9 ile rekor bir performans sergiledi. Sabit sermaye oluşumundaki %11,7’lik artış, yüksek faiz ortamına rağmen yatırım iştahının korunduğunu göstermektedir” dedi. Hane halkı harcamaları ve kamu harcamalarındaki dengelenmenin ekonomik disiplin adına önemli olduğuna işaret eden Yıldız, kişi başı gelirin 17 bin 886 dolara yükselmesini “toparlanmanın en somut göstergelerinden biri” olarak değerlendirdi.

Tarım sektöründeki daralmayı ise “son 14 yılın en olumsuz tablosu” olarak nitelendiren Yıldız, 2026 yılında daha güçlü bir üretim yapısının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yıldız, uzun vadeli hedefler için meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının milli kalkınmanın merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirterek, genç nüfusun bilinçli şekilde üretimle buluşturulması çağrısı yaptı.

Genel Kurulda; AK Parti Kocaeli Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de birer konuşma yaptılar. Program sonunda ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız tarafından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a genel kurula katılımlarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.