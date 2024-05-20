Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu: 318 kamu binası enerji verimli hale getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, ‘Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (KADEV) Projesi’ kapsamında Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen ‘Yenilikçi Güçlendirme ve Enerji Verimliliği Mühendislik Yaklaşımları’ seminerine katıldı.

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu açılış konuşmasında, Türkiye'deki deprem gerçeği ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında konuştu. Tuzcuoğlu, Türkiye’de yaklaşık 500 aktif fay hattı bulunduğunu ve bunların ciddi riskler barındırdığını belirterek, son yüz yılda yaşanan depremlerde yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında başlatılan çalışmalarda şu anda dünyanın en büyük şehircilik şantiyesini kurduklarını söyleyen Tuzcuoğlu, yurt dışından gelen heyetlerin de bu büyük inşaat faaliyetini takdirle karşıladığını kaydetti.

"Yıl sonunda 200 bin konutu teslim edeceğimizi planladık"

Tuzcuoğlu, şu ana kadar 76 bin konut teslim ettiklerini ve 2024 yılı sonunda 200 bin konutu teslim etmeyi planladıklarının bilgisini vererek, “Şu anda da 400 bin civarında yapımı devam eden konutlar var. Bu her ülkenin yapabileceği, organize edilebileceği, koordine edebileceği bir operasyon değildir. 110 bin civarında inşaat sektöründe çalışan ve organize olmuş çalışan insanlar var. Büyük bir çalışmayı biz burada yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Tuzcuoğlu, çalıştayda depreme dayanıklı ve enerji verimliliği konularında toplandıklarını, bu alanlarda 5 ayrı çalışma grubunun ve 3 yeni yöntemin belirleneceğini söyledi. Tuzcuoğlu, çalıştayda bulunan yöntemlerin sahada da uygulanacağı bilgisini verdi.

565 kamu binasının 318’i enerji verimliliğine sahip

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri kararlarının enerji verimliliği konusunu kapsamayacağını dile getiren Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“565 kamu binasının 318’inin enerji verimliliğine kavuşturulduğunu görüyoruz. Yine bu yapılan işlerde yüzde 40 enerji tasarrufu ile karşılaşıyoruz. Çalışmalar şu anda devam ediyor ve benim bildiğim Türkiye'deki şu son alınan kararlarla ilgili enerji verimliği kısmı herhalde o tedbirlerin dışında da görünüyor. Yani bu çalışmaları ülke politikası olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz.”

Programda, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ve Dünya Bankası Türkiye Altyapı Program Lideri ve Baş Enerji Uzmanı Stephan Garnier de konuşma yaptı.

Çalıştaya katılacağı belirtilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gündeminin yoğunluğu nedeniyle programa katılamadı.