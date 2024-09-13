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Bakan yeni döneme geçileceğini açıklamıştı: Kış gelmeden doğalgaz ve elektriğe zam mı gelecek?

Enerji ve Altyapı Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın elektrik faturalarıyla ilgili 'yeni bir modele geçileceğini' açıklaması 'doğalgaz ve elektriğe yeni bir zam mı yapılacak?' endişesine neden oldu.

Haber Merkezi
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Bakan yeni döneme geçileceğini açıklamıştı: Kış gelmeden doğalgaz ve elektriğe zam mı gelecek?
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Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre doğalgaz ve elektrikte kış aylarına girmeden yeni bir zam gelebileceği endişesi yaşanıyor.

Enerji ve Altyapı Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir modele geçileceğini belirterek, “Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyeti yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz” demesi endişeleri de beraberinde getirdi.

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi olduğunu belirtti.

CHP'li vekilden tepki: 'Muğlak ifade'

Bakırlıoğlu “Kış gelmeden elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet desteği kaldırılıp; en az yüzde 50 zam gelecek. Bu kış yurttaş için zor geçecek” iddiasında bulundu.

Bakan Bayraktar’ın açıklamasında muğlak noktalar olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, “Bu kişiler neye göre belirlenecek? Sadece Bakanlıktan fatura desteği alan yurttaşlar ve emeklilere mi destek devam edecek? Eğer durum böyleyse, asgari ücretli ve sabit gelirli yurttaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturaları yüzde 50 artacak. Faturalar ve borçlar kabaracak” diye konuştu.

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