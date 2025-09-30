  1. Ekonomim
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyet değişikliği için süre uzatılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ehliyet değişikliği için sürenin uzatılmayacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya 31 Ekim'e kadar değiştirmeyenlerin eski tip sürücü belgelerini kullanamayacağını dikkat çekerek sürücülerin indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce uzatılan ehliyet değişikliği için sürenin uzatılmayacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, 31 Ekim'e kadar değiştirmeyenlerin eski tip sürücü belgelerini kullanamayacağını belirterek, belirlenen süre içinde değişim yapmayanların indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağı uyarısında bulundu. 

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Süre uzatılmayacak Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” Yararlanamayacaktır. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

