Bakan Yerlikaya açıkladı: Motosiklet işlemleri için yeni düzenlemeler geliyor

Motosiklet işlemleri ile ilgili yeni uygulama geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya, motosiklet denetimleri ve işlemleriyle ilgili yeni uygulama taslağının bugün açıklanacağını duyurdu.

Motosiklet işlemleri ile ilgili yeni uygulama taslağı yolda

Yeni düzenlemeler ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, “Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmalarımızı açıklıyoruz… Motosiklet denetimleri ve işlemleriyle ilgili yeni uygulama taslağı, Motosiklet istatistikleri.” açıklamasını yaptı.