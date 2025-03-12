Bakan Yerlikaya açıkladı: Motosiklet işlemleri için yeni düzenlemeler geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmaları ve yeni uygulama taslağını açıklayacaklarını duyurdu.
Motosiklet işlemleri ile ilgili yeni uygulama geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya, motosiklet denetimleri ve işlemleriyle ilgili yeni uygulama taslağının bugün açıklanacağını duyurdu.
Motosiklet işlemleri ile ilgili yeni uygulama taslağı yolda
Yeni düzenlemeler ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, “Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmalarımızı açıklıyoruz… Motosiklet denetimleri ve işlemleriyle ilgili yeni uygulama taslağı, Motosiklet istatistikleri.” açıklamasını yaptı.
Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmalarımızı açıklıyoruz…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2025
❗️Motosiklet denetimleri ve işlemleriyle ilgili yeni uygulama taslağı,
❗️Motosiklet istatistikleri.
⏰ 12 Mart Çarşamba saat 14.00 pic.twitter.com/gjJA4DSEOF