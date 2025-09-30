Bakan Yumaklı: IPARD III Programı'nın 10'uncu başvuru çağrı ilanı yayımlandı

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı. Bakan Yumaklı, IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın toplam destek bütçesinin 50 milyon avro olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanının bugün itibarıyla 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirinden yayımlandığını bildirdi.

"Toplam 188 milyon Euro bütçeli çağrı takvimi tamamlandı"

Çağrı ilanının toplam destek bütçesinin 50 milyon avro olarak belirlendiğini vurgulayan Yumaklı, "Çağrı kapsamında süt, et, yumurta, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesine, süt toplama merkezlerine, soğuk hava depolarına yönelik yatırımlara destek verilecektir. Böylece 188 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takvimi tamamlanmış oldu. IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlanmasıyla birlikte; 2025 yılı mart ayında kamuoyuyla paylaşılan toplam 188 milyon avro bütçeli çağrı takvimi tamamlanmış; takvim kapsamında çıkılması planlanan tüm çağrı ilanlarına çıkılmıştır" bilgisini verdi.

Yüzde 50-75 hibe desteği

Yumaklı, mikro, küçük veya orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüzel ve gerçek kişilerin başvuru yapabileceği çağrıda yüzde 50-75 arasında hibe desteği verileceğine dikkati çekerek, TKDK tarafından 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmayı; üretim ve insanı merkezine alan, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttüklerinin altını çizdi.

"Üretimi, yerinde işleme ve pazarlamayı desteklemeye devam edeceğiz"

Girişimcilere, üreticilere ve yatırımcılara sağladıkları desteklerle AB standartlarında tesisleri Türkiye'ye kazandırdıklarını aktaran Yumaklı, "Bu tesislerle ihracatımızı artırıyor, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturuyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan yerinde işleme ve pazarlamayı desteklemeye ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Toplam yatırım tutarı 18,4 milyar liraya ulaşmıştır"

Bakan Yumaklı, Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan IPARD Programları kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2011 yılından beri uygulanan IPARD Programları kapsamında bugüne kadar 26 bin 477 adet tesis ve proje ülkemize kazandırılarak bu kapsamda girişimcilere reel fiyatlarla toplam 96,9 milyar lira hibe desteği verilmiş, bu desteklerle yaklaşık 205,7 milyar liralık yatırım hayata geçirilerek 105 bini aşkın kişiye istihdam sağlanmıştır. IPARD Programı kapsamında kadın ve gençlere ise pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu minvalde; IPARD Programları kapsamında 2011 yılından itibaren 14 bin 340 genç yatırımcıya 64,9 milyar lira hibe desteği verilirken; 7 bin 69 kadın yatırımcıya ise toplamda 31 milyar lira hibe desteği verilmiştir. IPARD III Programının ilk uygulama yılı olan 2024 yılından bugüne ise desteklenmeye hak kazanan proje sayısı bin 806'ya, hibe desteği 11,6 milyar liraya ve bu yatırımların hayata geçmesiyle oluşacak toplam yatırım tutarı 18,4 milyar liraya ulaşmıştır." Yumaklı, 50 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanının ülkemize, yatırımcılara ve tüm tarım kesimine hayırlı olmasını temenni etti.